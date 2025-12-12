Dreister Diebstahl von Wertholzstämmen

Im Gemeindewald in Dommershausen wurden im Zeitraum vom 03.12.20225 bis 08.12.2025 fünf Wertholzstämme entwendet. Die Stämme waren mit blauer Sprühfarbe gekennzeichnet.





Aufgrund der Größe und des Gewichts der Holzstämme ist davon auszugehen, dass diese mit einem Lkw abtransportiert wurden.



Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 EUR.

Die Polizeiinspektion Simmern bitte um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere um Zeugenhinweise zum Tathergang und Transportfahrzeug.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern

Bingener Str. 14

55469 Simmern

Tel: 06761-9210

email: pisimmern.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell