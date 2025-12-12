Aufgrund der Größe und des Gewichts der Holzstämme ist davon auszugehen, dass diese mit einem Lkw abtransportiert wurden.
Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 EUR.
Die Polizeiinspektion Simmern bitte um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere um Zeugenhinweise zum Tathergang und Transportfahrzeug.
Dreister Diebstahl von Wertholzstämmen