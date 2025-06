Diebstahl zweier Kennzeichenschilder am REWE Niederberg

Am Freitag, den 06.06.2025, stellte die Geschädigte ihren blauen Golf auf dem Parkplatz des REWE:XL Hundertmark in der Niederberger Höhe ab. Zwischen 05:30 Uhr und 13:45 Uhr entwendete ein unbekannter Täter an dem abgestellten Fahrzeug beide Kennzeichenschilder, indem er diese mitsamt Halterung abriss.