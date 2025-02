Diebstahl von Süßwaren im Forum Mittelrhein, Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots) -



Am vergangenen Donnerstag und Freitag, 13./14.02.2025, kam es jeweils nach 20 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Verkaufsstand im Forum Mittelrhein. Bislang unbekannte Täter drückten dazu die Plane der Umspannung des Standes nach unten und entwendeten eine bisher nicht näher bestimmbare Menge an Süßwaren und Kuscheltieren. Der Standbetreiber wurde von einer Gruppe Jugendlicher auf den Vorfall angesprochen, deren Personalien jedoch nicht bekannt sind.

Die entstandene Schadenshöhe dürfte sich auf ca. 800 Euro belaufen.



Hinweise in dieser Sache Bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1, 0261-92156300.



