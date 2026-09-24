Diebstahl von Kupferkabel auf Baustelle durch unbekannte Täter

Auf dem Gelände wurde in der Folge ein Stromanschlusskasten aufgebrochen, um das Kabel vom Strom zu trennen. Anschließend wurde das Kupferkabel aus den Wandhalterungen gezogen und zwischen den Stromkästen am jeweiligen Ende gekappt. An einem Kran der Baustelle befand sich ein gleiches Kabel, welches ebenfalls abgeschnitten und entwendet wurde.

Die Schadenshöhe dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich befinden.

Die Polizei Koblenz bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können sich unter 0261/92156300 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



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Polizeiinspektion Koblenz 1

Telefon: 0261 / 92156300

PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1

E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de

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