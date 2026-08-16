Die Kollekte wurde dort gesondert aufbewahrt. Aufbruchspuren am Gebäude oder im Inneren konnten nicht festgestellt werden. Hinweise zur Tat werden an die Polizei Lahnstein erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Lahnstein
Zegrir, PHK
Nordallee 3
56112 Lahnstein
Telefon: 02621 9130
E-Mail: PILahnstein.Wache@Polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Diebstahl von Kollekte Peter u. Paul Kirche Ko-Pfaffendorf
Die Kollekte wurde dort gesondert aufbewahrt. Aufbruchspuren am Gebäude oder im Inneren konnten nicht festgestellt werden. Hinweise zur Tat werden an die Polizei Lahnstein erbeten.