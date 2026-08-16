Koblenz
Diebstahl von Kollekte Peter u. Paul Kirche Ko-Pfaffendorf
Symbolbild

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dpa

In der Zeit vom 09.08. bis 14.08.2026 kam es zu einem Diebstahl der Kollekte in Höhe von ca. 100-150EUR aus der Peter und Paul Kirche im Stadtteil Koblenz-Pfaffendorf in der Emser Straße.

Die Kollekte wurde dort gesondert aufbewahrt. Aufbruchspuren am Gebäude oder im Inneren konnten nicht festgestellt werden. Hinweise zur Tat werden an die Polizei Lahnstein erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Zegrir, PHK
Nordallee 3
56112 Lahnstein

Telefon: 02621 9130
E-Mail: PILahnstein.Wache@Polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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