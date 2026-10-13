Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Friedhofs beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard unter der Telefonnummer 06742-8090 zu melden. Auch die Geschädigten der betroffenen Grabstätten werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Boppard / Hoff, PK´in
Tel. 06742/809-0
piboppard@polizei.rlp.de
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Diebstahl von Grabschmuck auf dem Friedhof in Waldesch