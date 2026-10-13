Waldesch
Diebstahl von Grabschmuck auf dem Friedhof in Waldesch
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

In den vergangenen Nächten vom 11.10.2026 bis 13.10.2026 kam es auf dem Friedhof in Waldesch zu mehreren Diebstählen, wobei der oder die Täter es gezielt auf Grabschmuck abgesehen hatten.


Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Friedhofs beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard unter der Telefonnummer 06742-8090 zu melden. Auch die Geschädigten der betroffenen Grabstätten werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard / Hoff, PK´in
Tel. 06742/809-0
piboppard@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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