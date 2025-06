Am Dienstag den 24.06.2025, gegen 18:00 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle in Mülheim-Kärlich ein Diebstahl von E-Scootern gemeldet.





Auf der Anfahrt zur Tatörtlichkeit konnten zwei verdächtige Personen mit E-Scootern im Bereich der Beethovenstraße in Mülheim-Kärlich festgestellt werden. Bei der Annäherung flüchteten beide Personen fußläufig. Es handelte sich bei den festgestellten E-Scootern um die zuvor entwendeten.

Durch eine sofort eingeleitete Fahndung mit weiteren Kräften und Hinweisen von Anwohnern konnte eine der beiden Verdächtigen im Bereich Urmitz gestellt werden.

Durch einen Hinweis aus der Bevölkerung konnte die zweite flüchtige Person kurze Zeit später in einem Gebüsch versteckt hockend aufgefunden und festgenommen werden.

Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Bei den Beschuldigten handelte es sich um Jugendliche, die im Anschluss in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben wurden.



Nur aufgrund der motivierten Zivilcourage der Anwohner konnten beide Beschuldigte festgenommen werden.



