Kisselbach
Diebstahl von Bronzestatuen auf dem Friedhof - Polizei sucht Zeugen
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Im Zeitraum von Dienstag, 13.10.2026, 08:00 Uhr, bis Donnerstag, 15.10.2026, 18:00 Uhr, kam es auf dem Friedhof in 56291 Kisselbach zum Diebstahl von drei bronzenen Statuen an drei verschiedenen Gräbern.



Den entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 3.000 bis 4.000 Euro belaufen.

Die Polizeiinspektion Simmern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben könnten, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern
Bingener Straße 14
55469 Simmern / Hunsrück
Tel: 06761 9210
E-Mail: pisimmern@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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