Diebstahl von 160m Kupferkabel

Auf Grund des Gewichtes der Kabeltrommel musste diese mit 3 Personen bewegt werden. Als am Morgen des 27.01.2026 der Mitarbeiter der Kita erschien, war das komplette Kabel gestohlen. Die Täter haben die Kabeltrommel in Richtung des Parkplatzes gerollt und dort dann entweder das Kabel abgerollt oder stückweise durch das Tor gebracht. Es müssen auf jeden Fall mehr Täter daran beteiligte gewesen sein.



Sollten Sie Hinweise zur Tat oder den Tätern haben, melden Sie diese bitte an die Polizei Lahnstein.



