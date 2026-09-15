Emmelshausen
Diebstahl eines Pedelecs in Emmelshausen
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am 15.09.2026 zwischen 11:00 und 14:00 Uhr kam es im Kiefernweg in 56281 Emmelshausen zum Diebstahl eines Pedelecs.

Entwendet wurde ein graues Pedelec der Marke "Cube". Der Schaden beruft sich auf ca. 4900 Euro. Besagtes Pedelec war im Hinterhof eines Mehrparteienhauses mit einem Schloss fixiert.
Sollte jemand was zum o.g. Zeitpunkt gesehen haben oder ein herrenloses Pedelec aufgefunden haben wird um sofortige Meldung bei einer Polizeidienststelle gebeten.
Bei dem beigefügten Bild handelt es sich um ein Symbolbild und nicht um das tatsächliche Pedelec.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Boppard
Mainzer Straße 42-44
56154 Boppard
Telefon: 06742 8090


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren