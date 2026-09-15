Diebstahl eines Pedelecs in Emmelshausen

Entwendet wurde ein graues Pedelec der Marke "Cube". Der Schaden beruft sich auf ca. 4900 Euro. Besagtes Pedelec war im Hinterhof eines Mehrparteienhauses mit einem Schloss fixiert.
Sollte jemand was zum o.g. Zeitpunkt gesehen haben oder ein herrenloses Pedelec aufgefunden haben wird um sofortige Meldung bei einer Polizeidienststelle gebeten.
Bei dem beigefügten Bild handelt es sich um ein Symbolbild und nicht um das tatsächliche Pedelec.
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56154 Boppard
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Entwendet wurde ein graues Pedelec der Marke "Cube". Der Schaden beruft sich auf ca. 4900 Euro. Besagtes Pedelec war im Hinterhof eines Mehrparteienhauses mit einem Schloss fixiert.