Es handelt sich um eine wolkenähnliche Skulpturenlandschaft, bestehend aus rötlich eingefärbtem Draht.
Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Zentralen Anzeigenbearbeitung unter der Rufnummer 0261/ 103 53162, der Polizei Remagen unter 02642/9382-0 oder mit jeder anderen Polizeidienstelle in Verbindung zu setzen.
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Diebstahl eines Kunstwerks an der Ahrmündung in Sinzig