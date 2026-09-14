Boppard
Diebstahl eines Gabelstaplers in Oberwesel
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

In der Nacht von Samstag, 12.09.2026 auf Sonntag, 13.09.2026, ca. 03:30 Uhr, wurde aus einem Weingut in der Mainzer Straße in Oberwesel ein Gabelstapler aus einer Halle gestohlen.

Der oder die Täter verwendeten das Fahrzeug, um damit bis Bacharach zu fahren. Möglicherweise nutzten sie hierfür den Radweg. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann meldet sich bitte bei der Polizei Boppard.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
06742-8090
piboppard@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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