Der oder die Täter verwendeten das Fahrzeug, um damit bis Bacharach zu fahren. Möglicherweise nutzten sie hierfür den Radweg. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann meldet sich bitte bei der Polizei Boppard.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Boppard
06742-8090
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Diebstahl eines Gabelstaplers in Oberwesel
Der oder die Täter verwendeten das Fahrzeug, um damit bis Bacharach zu fahren. Möglicherweise nutzten sie hierfür den Radweg. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann meldet sich bitte bei der Polizei Boppard.