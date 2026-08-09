Diebstahl eines E-Bikes in St. Goar

Am Sonntag, dem 09.08.2026 wurde zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr auf einem PKW-Parkplatz an der B9 in Sankt Goar, neben dem dortigen Imbiss, ein hochwertiges E-Bike von einem Fahrradträger am Heck eines Fahrzeuges entwendet.

Der unbekannte Täter nutzte ein unbekanntes Schneidwerkzeug, um die Sicherung des Fahrrads zu durchtrennen.

Das Fahrrad war am Heck eines schwarzen VW Passat befestigt.



Bei dem entwendeten Fahrrad handele es sich um ein E-Bike der Marke Cube, Modell Stereo 160 Race HPC in der Farbe beige.

An dem Fahrrad wurden neben einer Handyhalterung auch vorne und hinten kurze Schutzbleche in der Farbe schwarz montiert. Auf dem vorderen Schutzblech befindet sich ein weißer Aufkleber.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Boppard entgegen.



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