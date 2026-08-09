Boppard
Diebstahl eines E-Bikes in St. Goar
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Sonntag, dem 09.08.2026 wurde zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr auf einem PKW-Parkplatz an der B9 in Sankt Goar, neben dem dortigen Imbiss, ein hochwertiges E-Bike von einem Fahrradträger am Heck eines Fahrzeuges entwendet.

Lesezeit 1 Minute

Der unbekannte Täter nutzte ein unbekanntes Schneidwerkzeug, um die Sicherung des Fahrrads zu durchtrennen.
Das Fahrrad war am Heck eines schwarzen VW Passat befestigt.

Bei dem entwendeten Fahrrad handele es sich um ein E-Bike der Marke Cube, Modell Stereo 160 Race HPC in der Farbe beige.
An dem Fahrrad wurden neben einer Handyhalterung auch vorne und hinten kurze Schutzbleche in der Farbe schwarz montiert. Auf dem vorderen Schutzblech befindet sich ein weißer Aufkleber.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Boppard entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
Telefon: 06742 809-0
E-Mail: PIBoppard@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren