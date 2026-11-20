Die ausführende Baufirma hatte den Bagger am 19.11.2026 zum Feierabend ordnungsgemäß verschlossen auf der Baustelle belassen. Als sie am 20.11.2026 gegen 07:00 Uhr dort weiter arbeiten wollten, konnten sie nur noch Spuren in der Wiese sehen, die auf den Abtransport deuteten.
Der Bagger wurde vermutlich gegen 02:00 Uhr von der Baustelle zur Stolzenfelsstraße gefahren und dort auf einen Anhänger verladen. Hier reißt das GPS-Signal auch ab.
Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden.
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56112 Lahnstein
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Diebstahl eines Baggers
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