Diebstahl aus PKW in Koblenz-Arzheim- Zeugen gesucht

In der Nacht zum Dienstag, 05.05.2026 in Zeit zwischen 20:30 Uhr und 05:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter in der Straße "Am Nußbaum" in Koblenz Stadtteil Arzheim aus einem PKW, VW Touran, eine Handtasche.

Zeugen, welche verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden.



Rückfragen bitte an:



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Polizeiinspektion Koblenz 1

Telefon: 0261 / 92156300

PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1

E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de

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