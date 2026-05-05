Zeugen, welche verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Diebstahl aus PKW in Koblenz-Arzheim- Zeugen gesucht
Zeugen, welche verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden.