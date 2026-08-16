Zwei Männer beluden einen Einkaufswagen mit diversen Produkten und verließen den Supermarkt in unbekannte Richtung, ohne die Ware zu bezahlen.
Mehrere Personen sollen die Diebe dabei beobachtet haben. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Boppard
Tel.: 06742/809-0
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Diebstahl aus einem Supermarkt
Zwei Männer beluden einen Einkaufswagen mit diversen Produkten und verließen den Supermarkt in unbekannte Richtung, ohne die Ware zu bezahlen.