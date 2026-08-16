Diebstahl aus einem Supermarkt

Am Samstag, dem 15.08.2026 ereignete sich in einem Supermarkt in Rhens an der Mainzer Straße ein Diebstahl.

Zwei Männer beluden einen Einkaufswagen mit diversen Produkten und verließen den Supermarkt in unbekannte Richtung, ohne die Ware zu bezahlen.

Mehrere Personen sollen die Diebe dabei beobachtet haben. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



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