Rhens
Diebstahl aus einem Supermarkt
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Samstag, dem 15.08.2026 ereignete sich in einem Supermarkt in Rhens an der Mainzer Straße ein Diebstahl.

Zwei Männer beluden einen Einkaufswagen mit diversen Produkten und verließen den Supermarkt in unbekannte Richtung, ohne die Ware zu bezahlen.
Mehrere Personen sollen die Diebe dabei beobachtet haben. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
Tel.: 06742/809-0
piboppard@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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