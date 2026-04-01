Die Polizeiinspektion Boppard verzeichnet eine positive Entwicklung der Kriminalität für das Jahr 2025 - Polizeiliche Kriminalstatistik für 2025 vorgestellt



So wurden im Jahr 2025 1754 Straftaten bei der Polizeiinspektion Boppard angezeigt.



Die Aufklärungsquote (AQ) stieg im Jahr 2025 auf 62,4 %. Damit liegt der Wert im Landesschnitt mit einer AQ von 64,8% bei ebenfalls rückläufigen Fallzahlen.



Bezogen auf einzelne Deliktsgruppen lassen sich folgende Entwicklungen erkennen:



In 2025 kam es zu keinen Straftaten gegen das Leben (Tötungsdelikte).



Im Bereich der Sexualdelikte ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Während sich die Zahlen im Bereich der Straftaten, welche Kinderpornographie betreffen leicht erhöhten, sind die registrierte Fälle in Bezug auf sexuellen Missbrauch gesunken (von 11 in 2024 auf 4 in 2025).



Im Deliktsbereich der Diebstahlsdelikte konnte ein Rückgang um 75 auf 363 Fälle verzeichnet werden. Vor allem die erfassten Fälle der Deliktsgruppe der schweren Diebstahlsstraften wie etwa Wohnungseinbruchsdiebstähle, oder Diebstähle aus Geschäftsräumen sind dabei stark gesunken.



Die Zahl der Rohheitsdelikte stieg hingegen leicht an. Jener Anstieg ist überwiegend auf die gestiegenen Fallzahlen der angezeigten Bedrohungsdelikte zurückzuführen.

Hier dürfte die suggerierte Anonymität in Internet oder Sozialen Medien, wodurch die Hemmschwelle zur Tatbegehung herabgesetzt ist, ein Grund für den Anstieg darstellen.



Bei den allgemeinen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ist ein Rückgang zu verzeichnen. Als Ursache dürfte unter anderem die teilweise Cannabislegalisierung anzuführen sein, da in 2024 bis April der Besitz und Erwerb von Cannabisprodukten noch strafbar war und seitdem hier keine Fallenzahlen mehr gezählt werden.



Auch wenn sich die Fallzahlen im Bereich der Vermögens- und Fälschungsdelikte rückläufig verhalten wird, wie in den Vorjahren, vor Betrugsmaschen wie dem "Enkeltrick", "Falschen Polizeibeamten", "Schockanrufen" und "Gewinnversprechen" gewarnt. Zur Verhinderung der Erfolge dieser Betrugsmaschen ist es beabsichtigt weiterhin Präventionsarbeit - auch in den sozialen Medien - zu leisten.



Die Zahlen im Bereich der Gewaltkriminalität sind im Jahr 2025 leicht gesunken. Währenddessen konnte die Aufklärungsquote in diesem Deliktsbereich erhöht werden. Gleiche Tendenzen sind im Bereich der Straßenkriminalität zu erkennen. Den größten Anteil machen dabei weiterhin die Diebstahls- und Sachbeschädigungsdelikte aus. Gleichwohl ist zu verzeichnen, dass die registrierten Sachbeschädigungsdelikte deutlich rückläufig waren.



Die Zahl der Straftaten im Bereich der häuslichen Gewalt ist im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um 5 auf 93 Fälle leicht zurückgegangen.



Bei den sonstigen Straftatbeständen sind hauptsächlich die Bagatelldelikte wie unter anderem Beleidigungen, Hausfriedensbrüche erfasst. Während die Zahl Beleidigungen zurückgingen wurden in 2025 mehr Fälle von Hausfriedensbruch bei der Polizei zur Anzeige gebracht.



In Bezug auf die Tatverdächtigen bleibt festzuhalten, dass die Mehrheit jener weiterhin männlich (76%) ist.



Der Anteil der jugendlichen Tatverdächtigen ging zurück. Der Anteil der erwachsenen Tatverdächtigen (über 21 Jahren) beträgt ca. 82 %



Die Häufigkeitszahl, welche oftmals zur Angabe der Kriminalitätsbelastung herangezogen wird, liegt für den Bereich des Dienstgebietes der Polizeiinspektion Boppard bei 3.499 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Für das Bundesland beträgt die Häufigkeitszahl für das Jahr 2025 5.427 Fällen je 100.000 Einwohner.

Im Gesamtbereich des Polizeipräsidiums Koblenz liegt die Häufigkeitszahl im Jahr 2025 bei 4.895 Fällen pro 100.000 Einwohner.



Somit bleibt festzuhalten, dass die Bewohnerinnen und Bewohner im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Boppard sicher leben.



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