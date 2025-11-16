Die Polizei sucht Zeugen

In Neuwied kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag im Stadtbereich insgesamt zu 5. Kennzeichendiebstählen. Es wurden von den verschiedenen Personenkraftwagen jeweils die hinteren Kennzeichen entfernt.

Sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern bitte an die Polizeiinspektion Neuwied.



Ebenfalls werden Zeugen gesucht, welche Angaben zu einem Fahrzeugbrand auf dem Parkplatz unter der Neuwieder Brücke geben können.

Hier geriet in den frühen Sonntagmorgenstunden ein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff auf zwei weitere Fahrzeuge über, so dass insgesamt ein Sachschaden im fünfstelligem Bereich angenommen wird.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied

wache.pineuwied@polizei.rlp.de





