Die Polizei Bendorf öffnet ihre Tore





Verschiedene Attraktionen locken an diesem Tag in den Lohweg 34 nach

Bendorf. Neben Touren durch die Dienststelle werden unsere

Fahrzeugflotte und Ausrüstung im wahrsten Sinne hautnah präsentiert.

Es wird Vorführungen unserer Diensthundestaffel, der Alkohol- und

Drogenmoderatoren und des Unfallaufnahmeteams geben.



Interessierte Bewerber können sich auch gleich von unseren

Einstellungsberatern für den Beruf begeistern lassen. Und die

Kleinsten können sich sogar einen Kinderdienstausweis verdienen.



Bei der ganzen "Anstrengung" soll das leibliche Wohl natürlich nicht

zu kurz kommen.



Da die Parkmöglichkeiten im Umkreis unserer Dienststelle begrenzt

sind, bitten wir entweder den Parkplatz Mühlenstraße oder den am

Kaufland in Bendorf mitzubenutzen.



Wir sind uns sicher, dass dieser Tag sowohl für die Bendorfer Polizei, als auch für die Besucherinnen und Besucher einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird und würden uns freuen, Sie unter unseren Gästen begrüßen zu dürfen!



