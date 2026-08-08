Durch die eingesetzten Kräfte konnte letztlich ein kunterbunter Delfin von der Fahrbahn gerettet werden. Nun sucht der herrenlose Delfin seinen Besitzer und verweilt derweilen am dienststelleneigenen Teich.
Wer den Meeresbewohner vermisst oder Hinweise zu seiner Herkunft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Andernach
Am Stadtgraben 19
56626 Andernach
02632-9210
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Delfin strandet auf der Fahrbahn - Besitzer gesucht!