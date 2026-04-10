Folgende Veranstaltungen sind in der nächsten Woche geplant:
Dienstag, 14.04.2026, 17:00 - 19:00 Uhr: Deine PoliZEIT - Bewerbungstraining in Betzdorf
Wo? Polizeiinspektion Betzdorf, Friedrichstraße 21, 57518 Betzdorf
Mittwoch, 15.04.2026, 18:00 - 20:00 Uhr: Deine PoliZEIT - Berufsinformationsabend der Polizei Neuwied
Wo? Polizeiinspektion Neuwied, Reckstraße 6, 56564 Neuwied
Freitag, 17.04.2026, 15:00 - 18:00 Uhr: Deine PoliZEIT - Fit like a Cop? (Polizei Adenau)
Wo? Polizeiinspektion Adenau, Im Straußenpesch 8, 53518 Adenau
Samstag, 18.04.2026, 10:00 - 15:00 Uhr : Deine PoliZEIT - (D)Ein Tag bei der Polizei Andernach
Wo? Polizeiinspektion Andernach, Am Stadtgraben 19, 56626 Andernach
Bei den Veranstaltungen erhalten die Teilnehmer (ab 14 Jahren) Einblicke in den Polizeiberuf, erfahren mehr über das Auswahlverfahren der Polizei Rheinland-Pfalz, können mit Kolleginnen und Kollegen sprechen und ihr Können beim Sporttest beweisen.
Weitere Informationen zu den Veranstaltungen sind auf der Website der Polizei Rheinland-Pfalz zu finden: https://s.rlp.de/P1yUjS2
Bei Interesse an einer Teilnahme durch Medienvertreter, werde diese gebeten, sich auch bei den entsprechenden Dienststellen für die Veranstaltungen anzumelden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
K. Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
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Deine PoliZEIT - Informationsveranstaltungen der Polizei Koblenz
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