Deine PoliZEIT - Informationsveranstaltungen der Polizei Koblenz





Folgende Veranstaltungen sind in der nächsten Woche geplant:



Dienstag, 14.04.2026, 17:00 - 19:00 Uhr: Deine PoliZEIT - Bewerbungstraining in Betzdorf

Wo? Polizeiinspektion Betzdorf, Friedrichstraße 21, 57518 Betzdorf



Mittwoch, 15.04.2026, 18:00 - 20:00 Uhr: Deine PoliZEIT - Berufsinformationsabend der Polizei Neuwied

Wo? Polizeiinspektion Neuwied, Reckstraße 6, 56564 Neuwied



Freitag, 17.04.2026, 15:00 - 18:00 Uhr: Deine PoliZEIT - Fit like a Cop? (Polizei Adenau)

Wo? Polizeiinspektion Adenau, Im Straußenpesch 8, 53518 Adenau



Samstag, 18.04.2026, 10:00 - 15:00 Uhr : Deine PoliZEIT - (D)Ein Tag bei der Polizei Andernach

Wo? Polizeiinspektion Andernach, Am Stadtgraben 19, 56626 Andernach



Bei den Veranstaltungen erhalten die Teilnehmer (ab 14 Jahren) Einblicke in den Polizeiberuf, erfahren mehr über das Auswahlverfahren der Polizei Rheinland-Pfalz, können mit Kolleginnen und Kollegen sprechen und ihr Können beim Sporttest beweisen.



Weitere Informationen zu den Veranstaltungen sind auf der Website der Polizei Rheinland-Pfalz zu finden: https://s.rlp.de/P1yUjS2



Bei Interesse an einer Teilnahme durch Medienvertreter, werde diese gebeten, sich auch bei den entsprechenden Dienststellen für die Veranstaltungen anzumelden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

K. Zorn

Telefon: 0261-103-50022

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





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