Dein Weg zur Polizei mit mittlerer Reife oder Abitur Dienstag, 10.02.2026 von 17:00 bis 19:00 Uhr

Nutze die Möglichkeit und erfahre mehr über deinen Weg zur Polizei mit Realschulabschluss. Informiere dich über den Bildungsgang „Polizeidienst und Verwaltung“ und erhalte durch spannende Vorträge Einblicke in die Arbeit der Schutzpolizei und Kriminalpolizei.



Wo?

Polizeipräsidium Koblenz

Moselring 10-12

56068 Koblenz



Melde dich hierfür einfach unter Angabe deines Namens und dem Veranstaltungsdatum unter pdkoblenz.einstellungsberatung@polizei.rlp.de an.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

POK Andreas Wirt

Moselring 10-12

56068 Koblenz

Telefon: 0261-103-54003





