Dein Weg zur Polizei - Bewerbertraining an der BBS Lahnstein



Hier werden u.a. Fragen beantwortet wie: "Wie sieht eigentlich so ein

Einstellungstest bei der Polizei aus? Und wie kann ich mich

bestmöglich darauf vorbereiten?"

Unter Anleitung von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen werden die

Inhalte des Computer- und Sporttests (ohne Laufen) sowie das

Interview geübt.

Anmelden können sich Interessierte ab der 9. Klasse unter

ppkoblenz.bewerbertraining@polizei.rlp.de

Bitte hierbei den jeweiligen Wunschtermin benennen.



Für Rückfragen steht die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums

Koblenz unter der Rufnummer 0261-103 51143 für Interessierte sowie

für Medienvertreter zur Verfügung.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle für den Sachbereich Aus- und Fortbildung

Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell