Hier werden u.a. Fragen beantwortet wie: "Wie sieht eigentlich so ein
Einstellungstest bei der Polizei aus? Und wie kann ich mich
bestmöglich darauf vorbereiten?"
Unter Anleitung von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen werden die
Inhalte des Computer- und Sporttests (ohne Laufen) sowie das
Interview geübt.
Anmelden können sich Interessierte ab der 9. Klasse unter
ppkoblenz.bewerbertraining@polizei.rlp.de
Bitte hierbei den jeweiligen Wunschtermin benennen.
Für Rückfragen steht die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums
Koblenz unter der Rufnummer 0261-103 51143 für Interessierte sowie
für Medienvertreter zur Verfügung.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle für den Sachbereich Aus- und Fortbildung
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Dein Weg zur Polizei - Bewerbertraining an der BBS Lahnstein
Lesezeit 1 Minute