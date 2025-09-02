Damwild auf Weide von Unbekannten beschossen

Bendorf OT Stromberg (ots) - Am Samstag, den 30.08.2025, vermutlich gegen 23 Uhr, wurde eine auf einer Weide nahe Bendorf Ortsteil Stromberg gehaltene Herde Damwild von Unbekannten mit einer Waffe beschossen.

Ein Tier wurde getroffen und erlag der Verletzung. Der oder die Schützen entfernten sich nach der Tat unerkannt. Die Polizei Bendorf hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter 02622 9402-0.



