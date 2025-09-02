Ein Tier wurde getroffen und erlag der Verletzung. Der oder die Schützen entfernten sich nach der Tat unerkannt. Die Polizei Bendorf hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter 02622 9402-0.
Damwild auf Weide von Unbekannten beschossen
