Dachstuhlbrand in St.Goar OT Biebernheim

St.Goar Biebernheim (ots) -
Nach unklarer Rauchentwicklung am 10.01.2026 gegen 15:30 Uhr, stand der gesamte Dachstuhl des Dreifamilienhauses in Vollbrand.
Derzeit sind Polizei und FFW mit über 100 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Alle Bewohner des Hauses konnten unverletzt das Haus verlassen.
Derzeit gibt es keine genauen Hinweise auf die Brandursache.
