Dachbrand in Oberlahnstein

Es konnte ermittelt werden, dass es bei Außenarbeiten am Dach an einem Mehrfamilienhaus zu einer Entzündung kam. Durch den Handwerker wurde versucht, den Brand zu löschen. Es kam daher zu einer sichtbaren Qualmentwicklung. Die Bewohner des Hauses konnten das Gebäude frühzeitig verlassen. Die alarmierten Feuerwehrkräfte aus Lahnstein waren zeitnah mit starken Kräften vor Ort. Durch Einsatz der Drehleiter konnten weitere Auswirkungen verhindert werden. Eine Evakuierung von Nachbargebäuden war nicht notwendig.

Während des Einsatzes musste der Verkehr für etwa eine Stunde über die umliegenden Querstraßen abgeleitet werden.

Am Dachstuhl kam es zu leichteren Brandschäden. Der Hausanschluss für den Strom des Objekts musste aufgrund von Brandschäden abgeklemmt werden. Die Bewohner konnten wieder zurück in ihre Wohnungen.



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