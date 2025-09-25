Über das Schadensausmaß und -ursache sowie möglicherweise verletzte Personen können im Moment noch keine näheren Angaben gemacht werden. Nach einer ersten Bewertung ist nicht von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen, offensichtlich fanden in dem Bereich Bauarbeiten statt.
Der Bereich ist weiträumig abgesperrt und es wird eine Umleitung eingerichtet.
Die Polizei berichtet unaufgefordert nach.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger (für die PI Betzdorf)
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Daaden - Einsatzmaßnahmen nach Explosion und Brand
Lesezeit 1 Minute
Über das Schadensausmaß und -ursache sowie möglicherweise verletzte Personen können im Moment noch keine näheren Angaben gemacht werden. Nach einer ersten Bewertung ist nicht von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen, offensichtlich fanden in dem Bereich Bauarbeiten statt.