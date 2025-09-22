Cold Case Mord an Amy Lopez: Fotos der fehlenden persönlichen Gegenstände veröffentlicht

Zuletzt gesehen wurde sie dort um 8:50 Uhr. Um 10:15 Uhr wurde ihre Leiche in einem abgelegenen Raum der Festung gefunden, dem sogenannten General-Aster-Zimmer. Amy Lopez wurde sexuell misshandelt und brutal ermordet.



Nach dem Mord nahm der Täter mehrere persönliche Gegenstände des Opfers mit, unter anderem eine Brille mit brauner Fassung, ein silbernes Armkettchen aus groben Gliedern, eine silberfarbene Timex-Digitaluhr mit beschädigtem Armband, weiße Nike-Sportschuhe "Cross Trainer Low", vermutlich Größe 39, mit pinkfarbenen Details sowie eine weiße Bauchtasche mit Travellerschecks und Dollarnoten. Diese Objekte könnten noch heute im Besitz des Täters sein.



Die Ermittlungen ergaben folgendes Täterprofil: Der Mann war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Einzeltäter zwischen 18 und 35 Jahren, ohne persönlichen Bezug zum Opfer, aber mit Vorerkenntnissen in Gewalt- oder Sexualdelikten. Er dürfte einen starken regionalen Bezug zum Tatort gehabt haben, sei es durch Arbeit, Wohnort oder familiäre Bindungen. Möglicherweise ist er später weggezogen.



Fotos von Amy Lopez und den fehlenden Gegenständen sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/k0LMwee



Die Polizei Koblenz fragt:



- Wer hat Amy Lopez am 26. September 1994 zwischen 9 Uhr und 10:15

Uhr in Koblenz gesehen?

- Wer machte im Bereich der Festung Ehrenbreitstein verdächtige

Beobachtungen?

- Gibt es weitere Personen, die im Bereich der Festung

Ehrenbreitstein oder Koblenz Opfer von z.B. Sexualstraftaten

wurden?



Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.



Hinweise an die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261 / 103 390 oder an jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-50024

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





