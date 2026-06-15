Bürgerehrung für außergewöhnlichen Einsatz - Zwei Besatzungsmitglieder der MS Asbach für mutige Rettung im Rhein geehrt.

Während sie sich an Bord der MS Asbach befanden, entdeckten sie eine im Wasser treibende Person, die sich in akuter Lebensgefahr befand.

Ohne zu zögern leiteten die beiden Ersthelfer Rettungsmaßnahmen ein. Sie ließen ein Beiboot zu Wasser, sicherten die Person zunächst mit einem Rettungsring und brachten sie anschließend sicher an Bord. Von dort konnte die gerettete Person an den Rettungsdienst übergeben und medizinisch erstversorgt werden.

Dank des schnellen, entschlossenen und professionellen Handelns der beiden Besatzungsmitglieder konnte vermutlich Schlimmeres verhindert werden. Aufgrund der niedrigen Wassertemperatur bestand die Gefahr einer starken Unterkühlung mit anschließendem Bewusstseinsverlust, der mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Ertrinken geführt hätte.

Im Sinne der Präventionskampagnen des Landes Rheinland-Pfalz, die das gesellschaftliche Engagement und die Zivilcourage fördern, wurden die beiden Ersthelfer für ihr vorbildliches Handeln ausgezeichnet. Am 12. Juni 2026 sprachen Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Koblenz, Herr Stefan Heimes, sowie der Leiter der Wasserschutzpolizeistation Koblenz, Herr Peter Knopp, den Geehrten an Bord der MS Asbach ihren Dank und die Anerkennung im Namen der Bevölkerung aus.

Mit ihrem beherzten Einsatz haben Lukasz Kuziminski und Felix Düster eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig Aufmerksamkeit, Verantwortungsbewusstsein und entschlossenes Handeln in Notsituationen sein können.



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