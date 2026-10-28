Bürger durch Polizei Cochem geehrt





Der Mann hatte im September einen Anruf mit ausländischer Länderkennung erhalten.

Hierbei erkannte er den Betrugsversuch mit der Legende "Falscher Polizeibeamter" und informierte gleichzeitig die örtliche Polizeidienststelle in Cochem.



Durch eine geschickte Gesprächsführung und schauspielerische Leistung wogen sich die Täter am Telefon in "Sicherheit".

Parallel bereitete die Polizei ihre Maßnahmen vor und konnte drei Tatverdächtige festnehmen.

Diesen Einsatz fanden die Polizeibeamten der Polizei Cochem und der ermittelnde Kriminalbeamte der KI Mayen sehr beachtlich.



Auf Einladung des Ersten Polizeihauptkommissars Heiko Schmitz fand am 22.10.2026 eine kleine Feierstunde bei der Polizeiinspektion Cochem statt.

Dabei wurde eine Urkunde mit einem kleinen Präsent des Polizeipräsidiums überreicht.

Heiko Schmitz bemerkt hierzu:

"Getreu dem Motto der rheinland-pfälzischen Präventionskampagnen im Zusammenhang mit Zivilcourage in der Gesellschaft,

haben Sie mit Ihrem beherzten Einsatz geholfen, die Tat zu vereiteln, die Täter festzunehmen und weitere potentielle Opfer zu schützen."



Der Bürger berichtet, dass es für ihn selbstverständlich gewesen sei in diesem Fall bei der Überführung der Beschuldigten mitzuhelfen.



Die Polizei bedankt sich für seinen mutigen Einsatz und hofft, dass sein Vorbild weitere Menschen dazu ermutigt, gemeinsam Einsatz für die Gemeinschaft zu zeigen.



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