Koblenz (ots) -
Bezug: Unsere Pressemeldung vom 05.10.2026, 15.47 Uhr
Im Zusammenhang mit der o.a. Fahndung haben sich mittlerweile sichere Lebenszeichen ergeben, die keine Gefahrenlage für die gesuchte Person begründen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird gelöscht.
Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte werden darüber hinaus keine Angaben gemacht.
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EPHK Jürgen Fachinger
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Buchholz/Westerwald - Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach 68-jähriger Person
Koblenz (ots) -