Koblenz
Buchholz/Westerwald - Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach 68-jähriger Person
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Armin Weigel/dpa

Bezug: Unsere Pressemeldung vom 05.10.2026, 15.47 Uhr Im Zusammenhang mit der o. Fahndung haben sich mittlerweile sichere Lebenszeichen ergeben, die keine Gefahrenlage für die gesuchte Person begründen.

Koblenz (ots) -

Bezug: Unsere Pressemeldung vom 05.10.2026, 15.47 Uhr

Im Zusammenhang mit der o.a. Fahndung haben sich mittlerweile sichere Lebenszeichen ergeben, die keine Gefahrenlage für die gesuchte Person begründen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird gelöscht.

Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte werden darüber hinaus keine Angaben gemacht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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