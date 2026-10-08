Buchholz/Westerwald - Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach 68-jähriger Person

Bezug: Unsere Pressemeldung vom 05.10.2026, 15.47 Uhr Im Zusammenhang mit der o. Fahndung haben sich mittlerweile sichere Lebenszeichen ergeben, die keine Gefahrenlage für die gesuchte Person begründen.

Koblenz (ots) -



Bezug: Unsere Pressemeldung vom 05.10.2026, 15.47 Uhr



Im Zusammenhang mit der o.a. Fahndung haben sich mittlerweile sichere Lebenszeichen ergeben, die keine Gefahrenlage für die gesuchte Person begründen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird gelöscht.



Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte werden darüber hinaus keine Angaben gemacht.



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