Brandstiftungen in Koblenz Neuendorf - Täter festgenommen





In der Straße "Am Ufer" zündete ein bis dahin unbekannter Täter Altpapier in einer der Papiertonnen an. Das Feuer konnte glücklicherweise durch eine aufmerksame Anwohnerin abgelöscht werden. Vor einem weiteren Anwesen in der Neuendorfer Straße entzündete der Täter dann zunächst dort befindliches Altpapier. Ein zufällig hinzukommender Anwohner bemerkte dies und konnte das Feuer löschen. Kurz darauf zündete der Täter an selber Örtlichkeit die unmittelbar an der Hauswand stehende Papiertonne an, sodass die Gefahr des Übergreifens der Flammen auf die Hausfassade bestand. Auch hierbei konnten aufmerksame Hausbewohner das Feuer löschen - der Täter ergriff fußläufig die Flucht.



Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte er auf frischer Tat festgestellt und durch die eingesetzten Polizeibeamten festgenommen werden, als er erneut Papier an Altpapier-Containern in Brand steckte. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 27-jährige Deutsche in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten ist.

Er wurde am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz die U-Haft anordnete.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle - Violetta Heinrich



Telefon: 0261-103-50023

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell