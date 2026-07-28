Brandstiftung in der Löhrstraße - Polizei bittet um Hinweise

Hier wurde zur Abholung bereitgestelltes Altpapier mutmaßlich angezündet. Das Feuer griff auf die Markise eines Wohnhauses über und beschädigte einen geparkten PKW. Fast zeitgleich brannte ein paar Meter entfernt in derselben Straße ein weiterer Haufen Altpapier. Durch dieses Feuer wurden ein Parkscheinautomat und ein Fahrrad beschädigt. Das Feuer konnte durch die Berufsfeuerwehr Koblenz gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.

Der Täter ist derzeit unbekannt.

Die Polizei Koblenz bittet um Mitteilung, sofern jemand sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter machen kann.



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Telefon: 0261 / 92156300

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