Bislang unbekannte Täter öffneten ein unverschlossenes Fahrzeug und entzündeten im Fahrzeuginneren mehrere Pappkartons. Durch das Feuer entstand an dem PKW Totalschaden.
Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen.
Brandstiftung an PKW