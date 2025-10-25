Brandstiftung an PKW

Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass ein bislang noch unbekannter Täter eine kleine Dose mit Brandbeschleuniger auf dem Hinterreifen des an der Straße geparkten PKW gestellt und entzündet hatte. Der Brand konnte durch den Eigentümer selbst gelöscht werden, sodass dieser nicht auf das gesamte Fahrzeug übergreifen konnte. Am PKW entstand durch die Hitzewirkung Sachschaden.



Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen.



Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell