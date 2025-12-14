Brand zweier Fahrzeuge auf der Tank- und Rastanlage Urbacher Wald

Eine Person befand sich bei Feststellung der ersten Rauchentwicklung noch im Fahrzeug, konnte sich aber unbeschadet ins Freie retten, bevor der PKW innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand geriet. Das Feuer griff dann auch auf einen unmittelbar rechts daneben parkenden Kleinwagen über, indem sich zum Zeitpunkt des Brandübergriffs keine Personen mehr befanden.

Die Fahrzeuge brannten völlig aus. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

Neben der Autobahnpolizei Montabaur waren die freiwilligen Feuerwehren Dernbach und Puderbach mit starken Kräften im Einsatz sowie die Autobahnmeisterei Ammerich.



