Brand von Gartenparzellen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 15.16.05.25, kam es um Mitternacht zu einem Vollbrand von zwei Gartenparzellen in den Gartenanlagen, parallel zur Charlottenstraße, in Braubach.

Braubach (ots) -



In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 15./16.05.25, kam es um Mitternacht zu einem Vollbrand von zwei Gartenparzellen in den Gartenanlagen, parallel zur Charlottenstraße, in Braubach. Insgesamt wurden durch den Brand vier Gartenparzellen beschädigt. Zwei der Parzellen sind nahezu vollständig ausgebrannt. Es wurden keine Personen verletzt. Es entstand jedoch ein hoher Sachschaden. Die Feuerwehr war mit diversen Einsatzkräften im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen werden an die Polizei Lahnstein erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Zegrir, PHK

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621 9130

E-Mail: PILahnstein.Wache@Polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell