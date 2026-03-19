Brand vermutlich nicht sachgerecht entsorgter Werkzeug-Akkus

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte an der gemeldeten Örtlichkeit in Andernach-Eich waren die Abfälle bereits durch die Feuerwehr gelöscht worden. Es konnte festgestellt werden, dass der Brand im Inneren des Abfallfahrzeuges vermutlich durch mehrere nicht sachgerecht entsorgte Werkzeug-Akkus entstanden war, die durch die Kompression in der Müllpresse beschädigt worden waren und sich dadurch entzündet hatten.
Zu einem Personen- oder Sachschaden kam es bislang nicht. Die Ermittlungen dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Andernach
PHK J. Daus
Telefon: 02632/921-0
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Bei Eintreffen der Einsatzkräfte an der gemeldeten Örtlichkeit in Andernach-Eich waren die Abfälle bereits durch die Feuerwehr gelöscht worden. Es konnte festgestellt werden, dass der Brand im Inneren des Abfallfahrzeuges vermutlich durch mehrere nicht sachgerecht entsorgte Werkzeug-Akkus entstanden war, die durch die Kompression in der Müllpresse beschädigt worden waren und sich dadurch entzündet hatten.