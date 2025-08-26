Brand Nähe B9/Moselring

Ersten Meldungen zufolge soll dort ein Fahrzeug in Brand geraten sein. Die Feuerwehr hat bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Aufgrund der Nähe zur B9/Moselring wird der Verkehr auf der B9 in Richtung Boppard durch die Innenstadt umgeleitet.



Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wer bitten daher von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Pressemeldung folgt.



