Koblenz Brand in Realschule Plus in Rheinböllen Polizeipräsidium Koblenz (ots) 20.03.2025, 14:12 Uhr

i Symbolbild Armin Weigel/dpa

Am heutigen Donnerstag, 20.03.25, wurde die Polizei gegen 12.10 Uhr über einen Brand in der Puricelli-Schule in Rheinböllen in Kenntnis gesetzt.



Vor Ort befanden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdiensts. Das Feuer war in einem Klassenraum für Chemieunterricht ausgebrochen, der zu diesem Zeitpunkt nicht genutzt wurde. Zum derzeitigen Stand ist von einer Selbstentzündung innerhalb eines Müllbehälters auszugehen, eine vorsätzliche Brandlegung ist vorbehaltlich weiterer Ermittlungen nahezu ausgeschlossen.

Der Brand konnte zeitnah gelöscht werden, im unmittelbaren Nahbereich entstand Sachschaden am Mobiliar.

Der vorgeannte Klassenraum sowie weitere Räumlichkeiten innerhalb des Gebäudetrakts bleiben bis zum Abschluss der Lüftungsarbeiten geschlossen.

6 Personen wurden noch vor Ort wegen des Verdachts einer Rauchintoxikation erstbehandelt, weitere medizinische Abklärungen erfolgen in einem Krankenhaus.

Über die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Artikel teilen







Artikel teilen