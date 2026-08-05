Oelsberg
Brand in Oelsberg
Symbolbild

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dpa

Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aufgrund eines Brandes eines Wohnhauses in der Hauptstraße in Oelsberg im Einsatz.

Anwohner werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Es wird gebeten, von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
PHK Steinheuer
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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