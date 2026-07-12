Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Eine Person wurde durch das Einatmen von Rauch leicht verletzt.
Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Es wird nachberichtet.
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PI Lahnstein
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Brand in Mehrfamilienhaus in Lahnstein
Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Eine Person wurde durch das Einatmen von Rauch leicht verletzt.