Lahnstein
Brand in Mehrfamilienhaus in Lahnstein
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der Schillerstraße in Lahnstein kam es am heutigen Sonntag, den 12.07.26, gegen 04:00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Eine Person wurde durch das Einatmen von Rauch leicht verletzt.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
PI Lahnstein

Telefon: + 49 2621 913-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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