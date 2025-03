Brand in Einfamilienhaus - eine Person leicht verletzt

Koblenz - Pfaffendorf (ots) - Am 14.03.2025 gegen 20:18 Uhr kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Koblenzer Stadtteil Pfaffendorf.





Der Brand konnte durch die Feuerwehr Koblenz zügig gelöscht werden, sodass es zu keinem Übergreifen auf weitere Wohnhäuser kam.

Durch das Feuer wurde eine Person leicht verletzt und durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.



Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell noch an.

Eine genaue Sachschadenshöhe kann aktuell noch nicht benannt werden.



