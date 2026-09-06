Bendorf
Brand in einer Gartenlaube - eine Person verletzt
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am heutigen Sonntagnachmittag, dem 6. September 2026, kam es in Bendorf zum Brand in einer Gartenlaube, bei dem ein Bewohner verletzt wurde.

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Nach ersten Erkenntnissen stellte der Mann am Nachmittag ein Feuer in seiner Gartenlaube fest. Er leitete umgehend eigene Löschmaßnahmen mit Feuerlöschern ein. Durch den Einsatz gelang es ihm zwar, die Flammen weitgehend einzudämmen, jedoch zog er sich dabei Verletzungen zu.

Die alarmierte Feuerwehr musste vor Ort lediglich noch Nachlöscharbeiten durchführen. Der verletzte Bewohner wurde umgehend durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf
PHK Floeth

Telefon: 02622-94020

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


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