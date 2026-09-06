Brand in einer Gartenlaube - eine Person verletzt





Nach ersten Erkenntnissen stellte der Mann am Nachmittag ein Feuer in seiner Gartenlaube fest. Er leitete umgehend eigene Löschmaßnahmen mit Feuerlöschern ein. Durch den Einsatz gelang es ihm zwar, die Flammen weitgehend einzudämmen, jedoch zog er sich dabei Verletzungen zu.



Die alarmierte Feuerwehr musste vor Ort lediglich noch Nachlöscharbeiten durchführen. Der verletzte Bewohner wurde umgehend durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



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