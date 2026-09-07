Brand in einer Garage in Plaidt

In der Garage selbst befand sich neben einem seit mehreren Wochen unbewegten PKW auch ein Wechselrichter zum Betrieb der Photovoltaikanlage. Nach Wertung der FFW dürfte der Brand am Installationsort dieser Anlage entstanden sein. Diese These wird durch eine automatische Mitteilung dieses Wechselrichters an den Inhaber gestützt. Diese meldete um 12:05 einen Leistungsabfall.



Sowohl der in der Garage befindliche PKW als auch der Innenraum der Garage wurden erheblich durch den Brand beschädigt. Schadenshöhe ca. 150.000EUR.



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