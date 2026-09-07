Polizeidirektion Koblenz
Brand in einer Garage in Plaidt
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

PI Andernach (Pressenachtragsmeldung) (ots) - Im Rahmen der ersten Befragung konnte eruiert werden, dass die vom Wohnhaus getrennte Garage verschlossen war.

Lesezeit 1 Minute

In der Garage selbst befand sich neben einem seit mehreren Wochen unbewegten PKW auch ein Wechselrichter zum Betrieb der Photovoltaikanlage. Nach Wertung der FFW dürfte der Brand am Installationsort dieser Anlage entstanden sein. Diese These wird durch eine automatische Mitteilung dieses Wechselrichters an den Inhaber gestützt. Diese meldete um 12:05 einen Leistungsabfall.

Sowohl der in der Garage befindliche PKW als auch der Innenraum der Garage wurden erheblich durch den Brand beschädigt. Schadenshöhe ca. 150.000EUR.

Rückfragen bitte an:

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