Brand in einem Lebensmittelgeschäft - 150.000,- Sachschaden

55481 Kirchberg/Hunsrück



In der Nacht vom 02.auf 03.07.2025 entstand ein Brandherd in einem Lebensmittelgeschäft in der Ortslage Kirchberg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte ein Defekt in der Kühlanlage zur Entstehung des Brandes. Die im Einsatz befindlichen Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sohren-Büchenbeuren konnten eine Ausdehnung des Brandes auf das gesamte Anwesen frühzeitig verhindern. Die im Obergeschoss befindlichen Anwohner konnten das Anwesen frühzeitig verlassen. Es entstand kein Personenschaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150.000,- Euro. Es waren 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.



