Brand in der ehemaligen Königsbacher Brauerei – Zeugen gesucht

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass aufgestapelte Pappe und Holzpaletten, vermutlich mit einem Brandbeschleuniger, angezündet wurden. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so dass es zu keinem Gebäudeschaden kam.



Zeugen haben kurz vor Brandausbruch zwei junge Männer in Nähe der Brauerei gesehen, die sich in unbekannte Richtung entfernten.



Die Polizeiinspektion 1 in Koblenz bittet weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Tel.-Nr. 0261/921-300 oder per Mail an pikoblenz1@polizei.rlp.de zu melden.



