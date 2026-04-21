Andernach
Brand in Andernach
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Derzeit stehend mehrere Container im Industriegebiet Andernach in Brand.

Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.
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Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz

Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

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