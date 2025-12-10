Zur Brandursache und dem Ausmaß können derzeit keine Angaben gemacht werden, die Löscharbeiten dauern noch an. Personen kamen nicht zu Schaden.
Es wird gebeten, derzeit von Presseanfrage abzusehen - es wird unaufgefordert nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
EPHK' in Scholtyssek
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Brand eines Wohn-/Geschäftsgebäudes in Nürburg