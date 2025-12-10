Brand eines Wohn-/Geschäftsgebäudes in Nürburg

Derzeit befinden sich Kräfte von Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Brandes eines Wohn- und Geschäftsgebäudes im Einsatz im Bereich der Burgstraße / Hauptstraße in Nürburg.



Zur Brandursache und dem Ausmaß können derzeit keine Angaben gemacht werden, die Löscharbeiten dauern noch an. Personen kamen nicht zu Schaden.

Es wird gebeten, derzeit von Presseanfrage abzusehen - es wird unaufgefordert nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Führungszentrale

EPHK' in Scholtyssek

Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell