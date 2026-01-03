Brand eines Unterstandes am evangelischen Gemeindehaus

Bei Eintreffen stand ein größerer Unterstand mit einer Weihnachtskrippe auf dem Gelände des Gemeindeszentrums in Vollbrand. Die Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand ab und verhinderten eine Ausbreitung. Der Unterstand sowie die Krippe wurden erheblich beschädigt. Nach ersten Ermittlungen könnte ein technischer Defekt zu dem Brandereignis geführt haben.



